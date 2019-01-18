Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Hasanarpa Mahallesi'nde, 8 Nisan 2017'de meydana gelen olayda, çocukları yurt dışında çalışan Sayal Say’dan (69) bir süre haber alamayan mahalle muhtarı, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri, Sayal Say’ın kaybolduğu tarihte mahallede görünmeyen Ahmet İ. (45) ve Mustafa K.’nın (36) peşine düştü.

İKİ ŞÜPHELİ İZMİR'DE YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre cinayete kurban gittiği değerlendirilen Sayal Say’ın cep telefonundan en son Aksaray’da sinyal alan ekipler, cinayete karıştığı düşünülen Ahmet İ. ve Mustafa K.’nın İzmir’de olduğunu tespit etti. İzmir’e giden özel ekip, olayın zanlısı olarak Ahmet İ. ve Mustafa K.’yı kıskıvrak yakalayarak Kayseri’ye getirdi.

GECE SAATLERİNDE TÜNELE GÖMDÜLER

3 aylık çalışma sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde jandarma ekipleri ile birlikte sorguya çekilen şüpheliler, cinayeti işlediklerini itiraf ederek birbirini suçladıkları öğrenildi. Sorgularında Sayal Say’ı evinde boğarak öldürdüklerini ve gece saatlerinde mahalleye yakın bir tünele gömdüklerini itiraf eden şüpheliler, 69 yaşındaki Say’ı gömdükleri yeri ekiplere gösterdi.

30 METRE DERİNDE CESEDİ BULUNDU

Gece saatlerinde jandarma, polis ve itfaiye ekipleri zanlıların göstermiş olduğu tünele gitti. Ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından 30 metre derine gömülen Sayal Say’ın cesedini çıkardı. Say’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ahmet İ. ile Mustafa K. tutuklanırken, S.İ. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"EZİYET ÇEKTİRİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ"

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Ahmet İ. (45),Mustafa K.(36) ve tutuksuz kadın sanık S.İ. ile avukatlar hazır bulundu. Şikâyetçi tarafın avukatı Şeyda Yavaş, her iki sanığın da suçu işlediğini belirterek, “Define için maktulü kandırıp zaman zaman finansör olarak kullanmışlar. Komşuluk ilişkileri, eve girip çıkmaları göz önünde bulundurulmalıdır. Her iki sanık tarafından eziyet çektirilerek öldürülmüştür. Maktulün evinde ve kollarında bulunan ziynet eşyaları da kayıp” diye konuştu.

"ALLAH ŞAHİT OLAYLA İLGİM YOK"

Tutuklu sanık Ahmet İ., “Allah şahit bu olayla hiçbir alakam yoktur. Aile dostumuzdur, 14-15 yıldır hiçbir husumetimiz olmadı. Yüce mahkemenize sığınıyorum, psikolojim bozuldu, beraatımı istiyorum” dedi.

Tutuklu sanık Mustafa K. ise cinayeti Ahmet İ.’nin işlediğini söyleyerek, “Ben Sayal teyzenin elinde büyüdüm, her zaman bu yaşıma kadar ona yardımcı oldum, hiç birbirimizi incitmedik. Olay günü ben İzmir’e gidecektim, teyze de beni çay içmeye davet etti, gittim çayını içtim daha sonra evime gittim. Balkonda durduğum sırada sesler geldi, onun evine gittim, yerde yatıyor, dili dışarıdaydı, hayatını kaybetmişti. Bu cinayeti Ahmet İ. işledi. Elinde silah da vardı, afalladım. ‘Susmazsan seni de yok ederim’ dedi. Yanlış zamanda yanlış yerde bulunmam Sayal teyzenin cinayetinde yargılanmama sebep olmuştur” diye konuştu.

"KASTEN ÖLDÜRMEKTEN" MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ahmet İ.’ye ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Mustafa K.’ya ‘suç delillerini yok etme veya gizleme’ suçundan 4 yıl hapis cezası ile adli kontrol şartıyla tahliye kararı veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık S.İ.‘ye ise delil yetersizliğinden beraat verdi.