        Kanadalı tenisçi Raonic kortlara veda etti - Tenis Haberleri

        Kanadalı tenisçi Raonic kortlara veda etti

        Kanadalı tenisçi Milos Raonic, 35 yaşında profesyonel kariyerini noktaladı. 2016'da Wimbledon'da finale çıkan Raonic, dünya sıralamasında 3 numaraya kadar yükselmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 20:11 Güncelleme: 12.01.2026 - 20:11
        Kanadalı tenisçi Raonic kortlara veda etti
        Kanadalı tenisçi Milos Raonic, aktif sporculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

        ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda 35 yaşındaki Raonic, "Zamanı geldi, tenisten emekli oluyorum. Bu, bir gün geleceğini bildiğiniz bir an, ama nedense hiçbir zaman buna hazır hissetmiyorsunuz. Şu anda olabileceğim en hazır durumdayım." ifadelerini kullandı.

        Kariyerinde dünya klasmanının üçüncü basamağına kadar yükselen Kanadalı sporcu, 2016 yılında Roger Federer'i eleyerek Wimbledon'da final oynama başarısını göstermişti.

