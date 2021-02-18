Kandilde ne yapılır dağıtılır? Regaip Kandilinde komşulara ne dağıtılır? Kandilde bir şeyler dağıtmak sevap mı

Kardeşliği, paylaşmayı, iyiliği yücelten İslam dininde "komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" hadisinden yola çıkarak kandil günlerinde bir şeyler pişirip dağıtmak çok yaygın bir gelenektir. Mübarek Regaip kandilinde kandilde neler dağıtılacağı araştırılıyor. Kandilde ne yapılır dağıtılır? Regaip Kandilinde komşulara ne dağıtılır? Kandilde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

KANDİLDE BİR ŞEYLER DAĞITMAK SEVAP MI?

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de kandil günlerine ve kandil günlerinde bir şeyler dağıtmakla ilgili bir ayet bulunmuyor ancak İslam dini yüz yıllardır dünyanın her coğrafyasında bir sosyal kültürün gelişmesine de neden olmuştur. Kardeşliğe, paylaşmaya, sadakaya ve yardımseverliğe önem veren İslamiyet'te dua etmek ve tövbe etmek için büyük anlamlar taşıyan kandil günlerinde konu komşuya, fakire fukaraya bir şeyler dağıtmanın bir zararı yoktur. Aksine, paylaşmak ve zorda olana yardım etmek açısından epey kıymetlidir.

KANDİLDE NELER YAPILIR, DAĞITILIR?

Kandiller İslam kültüründe önemli bir yer kaplıyor. Müslümanlar evlerinde pişirdikleri yiyecekleri komşularıyla paylaşıyor. Paylaştıkça sosyal ilişkiler güçleniyor. Aynı zamanda fakire fukaraya yardım ediliyor, evde pişenler komşularla olduğu gibi fakir fukarayla da paylaşılıyor. Zorda kalanın karnı doyuruluyor. Yıllardır süre gelen bu kültürde artık yerleşmiş olan bazı tarifler var. Kandillerde pişirilen belli başlı şeyler arasında Kandil Simidi, Lokma Tatlısı, Un helvası, İrmik Helvası en çok bilinenler.

Aslında asıl amaç paylaşmak ve yardım etmek olduğu için kandilde içinizden ne geliyorsa dağıtabilirsiniz.