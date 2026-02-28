Canlı
        Kanlı Ay Tutulması ne zaman ve saat kaçta? 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

        Kanlı Ay tutulması ne zaman? 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

        Kanlı Ay tutulması, Ay'ın kızıl bir renge bürünmesiyle gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Dünya'nın gölgesine tamamen giren Ay'ın bakır tonlarına dönüşmesi, hem astronomi meraklılarının hem de gökyüzünü takip eden vatandaşların ilgisini çekiyor. "Kanlı Ay tutulması ne zaman?", "Türkiye'den izlenebilecek mi?" soruları ise şimdiden en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte merak edilen bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 20:43
        1

        2026’nın ilk tam Ay tutulması olarak kayıtlara geçecek Kanlı Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın tam gölge alanına girmesiyle kızıl tonlara bürünmesine neden olacak. Nadir görülen bu etkileyici manzara, hem bilim dünyasının hem de astroloji takipçilerinin radarında. Tutulmanın hangi saatte gerçekleşeceği ve Türkiye’den gözlemlenip gözlemlenemeyeceği ise en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Kanlı Ay tutulmasına ilişkin tarih ve izleme bilgileri yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        2

        KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

        Kanlı Ay Tutulması 3 Mart gecesi gerçekleşecek. Tutulma TSİ ile 11:44'te başlayacak. Tam tutulma ise yine TSİ 14.04’de başlayacak ve yaklaşık bir saat sürecek.

        Bilimsel adıyla Ay tutulması, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu meydana geliyor. Tam tutulma anında Ay, Dünya’nın gölgesine tamamen giriyor ve atmosferde kırılan güneş ışınları nedeniyle kızıl bir renge bürünüyor. Bu etkileyici görüntü halk arasında “Kanlı Ay” olarak adlandırılıyor.

        3

        KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

        NASA verilerine göre, Ay tutulması Kuzey Amerika, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Doğu Asya’nın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Bu kısmi tutulmada Ay’ın bir kısmı “ısırılmış” gibi karanlık görünecek. Bu aşamada Ay, bakır tonlarında koyu kırmızı bir renge dönüşecek. Tutulma, Avrupa bölgesi ve ülkemizden izlenemeyecek.

        4

        KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

        Ay tutulmasında Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
