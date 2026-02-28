2026’nın ilk tam Ay tutulması olarak kayıtlara geçecek Kanlı Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın tam gölge alanına girmesiyle kızıl tonlara bürünmesine neden olacak. Nadir görülen bu etkileyici manzara, hem bilim dünyasının hem de astroloji takipçilerinin radarında. Tutulmanın hangi saatte gerçekleşeceği ve Türkiye’den gözlemlenip gözlemlenemeyeceği ise en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Kanlı Ay tutulmasına ilişkin tarih ve izleme bilgileri yakından takip ediliyor. İşte detaylar...