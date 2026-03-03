Kanser taramalarında geçen ay en yüksek günlük sayıya ulaşıldı

Canlı
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şubat ayı itibarıyla günlük 20 bin 100 kalın bağırsak kanseri, 10 bin 226 serviks kanseri ve 8 bin 7 meme kanseri taraması gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek günlük tarama sayılarına ulaştıklarını bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sağlığınız için 1 yeni mesajınız var. Ocak ayında, ilgili yaş grubundaki vatandaşlarımıza 39 milyon hatırlatma mesajı göndererek, ücretsiz kanser taramalarına davet ettik. Vatandaşlarımız tarafından bu çağrımıza gösterilen yoğun ilgiyle şubat ayı itibarıyla günlük 20 bin 100 kalın bağırsak kanseri taraması, 10 bin 226 serviks kanseri taraması, 8 bin 7 meme kanseri taraması gerçekleştirerek, tüm zamanların en yüksek günlük tarama sayılarına ulaştık. Bir mesajla başlayan farkındalık, binlerce erken teşhise ve yeni umutlara dönüştü. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı."

