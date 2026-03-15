Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor Kanser tedavisi görüyordu! Baran Alp Vardar vefat etti - Futbol Haberleri

        Kanser tedavisi görüyordu! Baran Alp Vardar vefat etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, kanser tedavisi gören genç oyuncu Baran Alp Vardar'ın vefat ettiğini duyurdu.

        Giriş: 15.03.2026 - 10:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baran Alp Vardar hayatını kaybetti!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, bir süredir kanser tedavisi gören genç futbolcu Baran Alp Vardar'ın vefat ettiğini açıkladı.

        İstanbulspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

        Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz. Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

        Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı.

        Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

        Mekânın cennet olsun Baran Alp… Seni asla unutmayacağız.

        Canımız Baran Alp'in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii'nde 15.03.2026 Pazar (Bugün) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
