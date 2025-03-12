Kanye West, son sosyal medya paylaşımıyla yeniden şimşekleri üzerine çekti. 47 yaşındaki ABD'li rapçi, bu defa siyahi karşıtı, beyaz üstünlükçü ve göçmen karşıtı olan ırkçı gizli örgüt Ku Klux Klan'ın sembolü gibi görünen bir fotoğraf paylaştı.

Kanye West, kendisini 'Nazi' olarak nitelendirmesinden eşi Bianca Censori ile Grammy gösterisine kadar son zamanlarda bir dizi tartışmalı tercihinden geri adım atmıyor. Censori, West ile çıktığı kırmızı halıda tamamen çıplak bir şekilde poz vermişti. West daha sonra gamalı haç sembollü tişört tasarımlarını satmaya başlamış ve Nazi hareketinin bir parçası olduğunu açıklamıştı. Şarkıcı, X platformundaki sayfasından "Hitler'i seviyorum" ve "Ben bir Nazi'yim" dediği birkaç saldırgan gönderi paylaşmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde West, Ku Klux Klan cübbesi gibi görünen bir kıyafeti barındıran fotoğrafı "Günün kıyafeti" başlığıyla yayımladı.

1865'te Güney Amerika'da kurulan Ku Klux Klan, yaygın olarak Amerika'nın ilk terörist grubu olarak kabul edilen Hristiyan aşırılıkçı, beyaz üstünlükçü, aşırı sağcı bir nefret grubu olarak biliniyor. West'in bu gruba bir gönderme gibi görünen paylaşımı, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, West'in internette ırkçı nefreti yayma suçundan yargılanması gerektiğini dile getirdi.

Bazı hukuk uzmanları, Kanye West'in nefret dolu dili nedeniyle herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmasının olası olmadığını, çünkü yaptığının, bağlı bulunduğu California eyalet yasalarının nefret tanımına uymadığını belirtti.

Bunun üzerine sosysl medya kullanıcıları, bu nefret söylemine karşı yasal işlem uygulanamıyorsa Kanye West'in X platformundan kovulması gerektiğini savundu.

X'in sahibi Elon Musk, ünlü rapçiyi 2022'de 'şiddeti kışkırtmak' suçundan dolayı platformdan uzaklaştırmış, ancak daha sonra dönmesine izin vermişti.