Kanye West, İstanbul'a geldi

Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konser için İstanbul’a geldi. West, Atatürk Havalimanı’nda organizasyonu gerçekleştiren ILS Vision'ın kurucusu Erdem Karahan tarafından karşılandı.

Sanatçının konser öncesindeki İstanbul programı ve ziyaret edeceği tarihi lokasyonlar hakkında ise henüz bir detay paylaşılmadı.

30 Mayıs gecesi gerçekleşecek organizasyon öncesinde şehirde yoğun bir davetli trafiği yaşanıyor. Başta A Milli Takım oyuncuları olmak üzere sanat, iş, spor ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin konsere katılması bekleniyor.

Etkinlik, uluslararası düzeyde de yoğun ilgi görüyor. Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce yabancı turistin konser için İstanbul’a gelmesiyle birlikte; şehirdeki oteller, restoranlar ve ulaşım ağlarında hareketlilik başladı.

120 bin kişilik katılımla rekor kırması beklenen organizasyon, tüm güne yayılacak bir programla sunulacak. Öğle saatlerinde başlayacak Before Party, DJ performansları ve özel deneyim alanlarının ardından ana konser gerçekleşecek; etkinlik konser sonrasındaki After Party ile devam edecek.

Yüzlerce kişilik teknik ekip, büyük LED sahne sistemleri, özel ışık-ses tasarımı ve geniş kulis operasyonuyla hazırlanan Kanye West konseri, bu yaz Avrupa’da gerçekleşecek en büyük prodüksiyonlardan biri olacak.