Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kanye West, İstanbul'a geldi - Magazin haberleri

        Kanye West, İstanbul'a geldi

        Dünyaca ünlü yıldız Kanye West, 30 Mayıs gecesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konser için İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 19:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanye West, İstanbul'a geldi

        Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konser için İstanbul’a geldi. West, Atatürk Havalimanı’nda organizasyonu gerçekleştiren ILS Vision'ın kurucusu Erdem Karahan tarafından karşılandı.

        Sanatçının konser öncesindeki İstanbul programı ve ziyaret edeceği tarihi lokasyonlar hakkında ise henüz bir detay paylaşılmadı.

        30 Mayıs gecesi gerçekleşecek organizasyon öncesinde şehirde yoğun bir davetli trafiği yaşanıyor. Başta A Milli Takım oyuncuları olmak üzere sanat, iş, spor ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin konsere katılması bekleniyor.

        REKLAM

        Etkinlik, uluslararası düzeyde de yoğun ilgi görüyor. Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce yabancı turistin konser için İstanbul’a gelmesiyle birlikte; şehirdeki oteller, restoranlar ve ulaşım ağlarında hareketlilik başladı.

        120 bin kişilik katılımla rekor kırması beklenen organizasyon, tüm güne yayılacak bir programla sunulacak. Öğle saatlerinde başlayacak Before Party, DJ performansları ve özel deneyim alanlarının ardından ana konser gerçekleşecek; etkinlik konser sonrasındaki After Party ile devam edecek.

        Yüzlerce kişilik teknik ekip, büyük LED sahne sistemleri, özel ışık-ses tasarımı ve geniş kulis operasyonuyla hazırlanan Kanye West konseri, bu yaz Avrupa’da gerçekleşecek en büyük prodüksiyonlardan biri olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Annesinin sevgilisini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

        Konya'da annesinin erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

        #Kanye West
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını