Kanye West, konser öncesi İstanbul gecelerinde
Bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahne alacak olan ABD'li rapçi Kanye West, konser öncesinde İstanbul gecelerinde görüntülendi
Giriş: 30 Mayıs 2026 - 14:10 Güncelleme:
Grammy ödüllü ABD'li rapçi Kanye West, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konser öncesinde İstanbul'a geldi.
Yaklaşık 11 yıl aradan sonra çıktığı Avrupa turnesinin ilk durağı için Türkiye'yi seçen West'in şehirdeki programı ve konakladığı yer, güvenlik gerekçesiyle gizli tutuluyordu.
Ancak ünlü rapçi, bu akşamki büyük organizasyon öncesinde kentteki bir gece kulübünde görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda West'in konser öncesinde kulüpte vakit geçirdiği anlar yer aldı.
