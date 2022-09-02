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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanye West: Porno bağımlısıyım!

Kim Kardashian ile 8 yıllık evliliği mart ayında sona eren rapçi Kanye West, kendisinin porno bağımlısı olduğunu ve bunun ailesini yıktığını belirtti

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  • Kanye West: Porno bağımlısıyım! - Magazin haberleri

    Reality show yıldızı Kim Kardashian, 2014 yılında nikah masasına oturduğu rapçi Kanye West ile 8 yıllık evliliğini 2 Mart'ta bitirmişti. West, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çarpıcı açıklamalarda bulundu.
  • Kanye West: Porno bağımlısıyım! - Magazin haberleri

    45 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz perşembe günü yayınladığı mesajda eski eşi ve onun annesi Kris Jenner'ı hedef aldı.
  • Kanye West: Porno bağımlısıyım! - Magazin haberleri

    "SANA DA BUNLARI YAPMASINA İZİN VERME"

    Kylie Jenner'ın eski asistanı Victoria Villarroel'den bir ekran görüntüsü alan West, "Kris'in sana da Kylie ve Kim'e yaptığını yapmasına izin verme!" diye yazdı.
  • Kanye West: Porno bağımlısıyım! - Magazin haberleri

    "PORNO BAĞIMLILIĞI AİLEMİ YIKTI"

    West, ardından Hollywood'u büyük bir geneleve benzetti ve kendisinin de porno bağımlısı olduğunu, bunun ailesini yıktığını belirtti.

    Rapçi, daha sonra yaptığı paylaşımlarda da Kardashian ile bir yazışmasının ekran görüntüsünü yayınladı. Bu konuşmalarda Kardashian'ın eski kocasına "Lütfen keser misin!" mesajı gönderdiği görüldü. West ise ona "Hayır. Yüz yüze konuşmamız gerek." diye yanıt veriyor. West, sonra da çocuklarının hangi okula gideceği konusunda neden kendisinin söz hakkı olmadığını sordu. Kanye West "Neden sen konuşuyorsun, yarı beyaz olduğun için mi?" diye başka bir soru yöneltiyor.
  • Kanye West: Porno bağımlısıyım! - Magazin haberleri

    Kanye West'in yayınladığı bir başka mesajda ise Kardashian'ın eski eşine annesinin adına neredeyse yalvardığı görülüyor. Buna göre Kris Jenner, Kanye West'in kendisinden söz etmesini, adını anmasını istemiyor. Jenner, "Ben neredeyse 67 yaşındayım ve her zaman harika hissetmiyorum. Bu beni sonu gelmeyen bir strese sokuyor," diyerek eski damadının artık kendisini rahat bırakmasını istiyor.
  • Kanye West: Porno bağımlısıyım! - Magazin haberleri

    Kanye West, çocukları hakkında da eski eşini suçlayan paylaşımlarda bulundu. Ünlü rapçi sonra da onların playboy olmayacaklarını ve seks kasetlerinin çıkmayacağını savundu. West, bu satırlarıyla Kylie Jenner ile Kim Kardashian'ın, 2007 ve 2019'daki Playboy çekimlerine gönderme yaptı.
  • Kanye West: Porno bağımlısıyım! - Magazin haberleri

    AYRILIK KARARINDA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ETKİLİ OLDU

    Öte yandan Kim Kardashian, Kanye West'e Şubat 2021'de boşanma davası açmıştı. West ile evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kardashian, kendisinin Kaliforniya'da, ünlü rapçinin ise Wyoming'deki bir çiftlikte yaşadığı sırada tecrübe ettiği zorluklardan bahsetmişti.

    'Keeping Up With The Kardashians' adlı programda konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Kanye, bir süredir Wyoming'de ve sosyal medyada birçok şey paylaşıyor. Bu biraz sinir bozucuydu fakat kendinizi evde yaşananlardan ve internette olanlardan biraz ayırmanız gerekiyor." ifadelerini kullanarak eşinin ilişkilerine dair yaptığı paylaşımların ayrılık kararı almasında etkili olduğunu söylemişti.
  • Kanye West: Porno bağımlısıyım! - Magazin haberleri

    "İKİ YILDIR BOŞANMAYA ÇALIŞIYORUM" DEMİŞTİ

    Aylardır ikisinin ayrı hayatlar yaşadığı söylenen çiftin boşanma iddiası, West'in sonradan sildiği ilginç bir tweet'le ortaya çıkmıştı.

    West de ABD seçimlerine adaylığını koyduğu dönemde Kardashian'dan boşanmaya çabaladığını söylemişti.

    Kanye West, eşi Kim Kardashian'ın bir otelde rap şarkıcısı Meek Mill ile buluşmasından sonra yaklaşık iki yıldır boşanmaya çalıştığını ifade etmişti.
  • Kanye West: Porno bağımlısıyım! - Magazin haberleri

    "BİPOLAR BOZUKLUĞU VAR"

    West’in, Kim Kardashian ile Nicki Minaj'ın eski sevgilisi Meek Mill'in Kasım 2018'de Los Angeles'ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi'nde konuşmak için bir araya geldiği zamana atıfta bulunduğu düşünülmüştü.

    Kardashian ise, "Kocama anlayış gösterin, bipolar bozukluğu var." ifadelerini kullanarak West'i savunmuştu.
  • Kanye West: Porno bağımlısıyım! - Magazin haberleri

    DÖRT ÇOCUKLARI VAR

    Kardashian'ın rapçi Kanye West ile evliliğinden ikisi taşıyıcı anne olmak üzere "North", "Psalm", "Chicago" ve "Saint" adında dört çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Splash News.

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