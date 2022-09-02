Kanye West: Porno bağımlısıyım!

"PORNO BAĞIMLILIĞI AİLEMİ YIKTI"

West, ardından Hollywood'u büyük bir geneleve benzetti ve kendisinin de porno bağımlısı olduğunu, bunun ailesini yıktığını belirtti.

Rapçi, daha sonra yaptığı paylaşımlarda da Kardashian ile bir yazışmasının ekran görüntüsünü yayınladı. Bu konuşmalarda Kardashian'ın eski kocasına "Lütfen keser misin!" mesajı gönderdiği görüldü. West ise ona "Hayır. Yüz yüze konuşmamız gerek." diye yanıt veriyor. West, sonra da çocuklarının hangi okula gideceği konusunda neden kendisinin söz hakkı olmadığını sordu. Kanye West "Neden sen konuşuyorsun, yarı beyaz olduğun için mi?" diye başka bir soru yöneltiyor.