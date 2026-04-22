Kapadokya'da peribacaları baharda çiçeklerle buluştu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde açan yabani çiçekler, bölgenin manzarasına güzellik kattı.

Her mevsim konuklarına farklı manzara sunan bölge, ilkbaharda yeşilin ve çiçek renklerinin hakim olduğu doğal bir tablo görünümüne büründü.

Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle sıcak hava balonları uçuşunun gerçekleştirilemediği bölgede, tura katılamayan turistler çiçeklerle kaplı alanlarda gezdi.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, vadilerde yürüyüş yaparak doğanın ilkbaharda sunduğu güzellikleri keşfetti.

Arkadaşı ile ABD'den gelen Güler Rosenberg, bölgenin manzarasını hayranlıkla izlediğini belirterek, "Burası çok güzel ama ne yazık ki balon turunu yapamadık. İnşallah bu güzel yere tekrar geliriz. Hava çok güzel. Bundan sonraki günlerinde böyle olmasını diliyorum" dedi.

ABD'li turistlerden Richard Bones de ilk defa geldiği Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı bulamadığını ancak 'yeşil tur' olarak adlandırdığı bahar manzarasının keyfini yaşadığını ifade etti.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı (NERO) Özay Onur ise Kapadokya'nın tarihin yanı sıra doğanın da cömertliğini sergilediği gözde bir turizm merkezi olduğunu dile getirerek, "Kapadokya her mevsim güzel. Kışın peribacaları gelinlik giymiş edasıyla, sonbaharda yaprakların farklı renkleri ile bizi karşılar. Bahar ayları yeniden doğuşun, dirilişin adıdır. Kapadokya'daki ağaçlar ve yabani bitkilerin yeşillenmesiyle bölge ayrı bir güzelliğe sahip oluyor. Seher yellerini hissetmeleri için herkesi Kapadokya'ya bekliyoruz" diye konuştu.