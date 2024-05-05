Kapalı ortamlarda güneş kremi kullanmalı mıyız? Cam arkasından güneş ışığı aldığımızda cildimiz zarar görür mü?
Aracımızla bir yere giderken ya da evimizde cam kenarında otururken genellikle kapalı bir alanda olmamızdan dolayı güneş kremi sürmeye gerek duymayız. Fakat cam kenarında dahi olsak zararlı ışınların cildimize erişme olasılığı vardır. Peki, kapalı alanlarda güneş kremi kullanmak doğru bir tercih midir? İşte, güneşin camın ardından cildimize zarar verip vermeyeceğinin cevabı!
Çoğumuz dışarıda güneşin altındayken güneş kremi sürmemiz gerektiğini biliyoruz, ancak uzun süre araba kullanırken veya evde güneşli bir pencerenin yanında otururken de aynı önlemleri almanız gerekebilir. İşte, kapalı alanlarda güneş problemi yaşamak istemeyenler için konuya dair merak edilenler...
İÇ MEKANLARDA GÜNEŞ HASARINA MARUZ KALINIR MI?
Çoğu cam türü, yanıklara ve bronzlaşmaya neden olan UV ışığı türü olan UVB ışınlarını engellediği için iç mekanda güneşten yanmazsınız. Ancak cam, güneş hasarına, kırışıklıklara ve hatta kansere neden olan UVA ışınlarının çoğunu engellemez. New York’ta yaşayan dermatolog MD Debra Jaliman’ın incelediği bir makalede güneş ışınlarının kapalı bir camın ardından cildimize uygulayabileceği etkiler paylaşıldı.
İKİ TÜR UV IŞINI BULUNUYOR
Güneş hasarı, cildiniz güneşten gelen UV ışınlarına maruz kaldığında meydana gelir. İki tür zararlı UV ışınları vardır:
1. Bronzlaşmaya, güneş yanığına ve cilt kanserine neden olan UVB ışınları.
2. UVA ışınları cildin daha derinlerine nüfuz ederek kollajene zarar vererek yaşlanmaya, kırışmaya ve kansere neden olur.
ÇOĞU CAM TÜRÜ GÜNEŞİ ENGELLER
Çoğu cam türü UVB ışınlarını engeller ancak UVA'yı engellemez. Bu, güneşli bir günde uzun bir yolculuk boyunca arabada oturmaktan cildinizin yanmayacağı anlamına gelir.
Ancak yine de arabanızın camına giren UVA ışınlarından dolayı cildinizde zararlı hasarlar oluşabilir. Unutmayın, hasarı görememeniz orada olmadığı anlamına gelmez
FAZLA GÜVENLİK HİSSİNE KAPILMAMAK GERERKİYOR
Santa Monica, Kaliforniya'da dermatolog olan MD R. Sonia Batra, "Daha hızlı güneş yanığına neden olan UVB ışınları engellendiğinden, insanlar genellikle arabalarında veya pencerelerin arkasında yanlış bir güvenlik hissine kapılırlar" diyor.
Batra, "Ancak cama nüfuz eden UVA ışınları aslında derinin daha derin bir katmanına ulaşıyor ve yine de güneş hasarına, renk bozulmasına ve kırışıklıklara neden oluyor" notunu düştü.
KAPALI ALANLARDA GÜNEŞ YANIĞI NASIL ÖNLENİR?
Evde veya iş yerinde pencere önünde uzun süre kalacaksanız açıkta kalan cildi korumak için geniş spektrumlu bir güneş koruyucu kullanabilirsiniz. Geniş spektrumlu güneş kremleri hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlar.
Batra, "Genellikle çinko oksit veya titanyum dioksit içeren ve en az 30 SPF'ye sahip mineral bazlı, fiziksel bir güneş koruyucu öneriyorum" diyor. Mineral güneş kremleri, kimyasal güneş kremlerine göre tercih edilebilir çünkü cildinizi tahriş etme olasılıkları daha azdır.
ARACINIZA VE EVİNİZE KORUYUCU EKLETEBİLİRSİNİZ
UVA ışığını engellemek için arabanızın camlarına koruyucu film veya renk tonu da ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde evlerinizin camına da ekleteceğiniz koruyucular sizi güneşin zararlı ışınlarından koruyacaktır.
Bir arabanın veya evinizin penceresinden güneş yanığına yakalanma olasılığınız düşük olsa da, cildinizin yaşlanmasını hızlandırabilecek ve cilt kanseri riskini artırabilecek zararlı UVA ışınlarına maruz kalabilirsiniz. Arabada veya pencere kenarında çok fazla zaman geçirmeyi planlıyorsanız kendinizi geniş spektrumlu bir güneş koruyucuyla koruyabilir ya da cam filmi kullanabilirsiniz.
Kaynak: Bussines Insider