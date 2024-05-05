Kapalı ortamlarda güneş kremi kullanmalı mıyız? Cam arkasından güneş ışığı aldığımızda cildimiz zarar görür mü?

İÇ MEKANLARDA GÜNEŞ HASARINA MARUZ KALINIR MI?

Çoğu cam türü, yanıklara ve bronzlaşmaya neden olan UV ışığı türü olan UVB ışınlarını engellediği için iç mekanda güneşten yanmazsınız. Ancak cam, güneş hasarına, kırışıklıklara ve hatta kansere neden olan UVA ışınlarının çoğunu engellemez. New York’ta yaşayan dermatolog MD Debra Jaliman’ın incelediği bir makalede güneş ışınlarının kapalı bir camın ardından cildimize uygulayabileceği etkiler paylaşıldı.