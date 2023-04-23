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Haberler Gündem 3. Sayfa Kapıkule'de 24 kilogram ele geçti
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Kapıkule'de 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule'de 24 kilogram ele geçti
AA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında bir TIR şüpheli görülerek takibe alındı.

Almanya'dan yola çıkan araç, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Bulgaristan üzerinden Kapıkule Gümrük Kapısı'na geldi. Narkotik dedektör köpek eşliğinde aranan aracın şoför yatağının üzerindeki valizde, şeffaf poşetler içinde renkli haplar olduğu görüldü.

Alınan numunelerin analiziyle toplam ağırlığı 24 kilogram olan hapların sentetik uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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