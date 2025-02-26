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        Haberler Gündem Güvenlik Kapıkule'de 30 kilogram skunk ele geçirildi: 2 tutuklama

        Kapıkule'de 30 kilogram skunk ele geçirildi: 2 tutuklama

        Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da 30 kilogram skunk ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 06:40 Güncelleme: 26.02.2025 - 06:40
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        Kapıkule'de 30 kilogram skunk ele geçirildi: 2 tutuklama
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        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girecek bir TIR'da uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini aldı.

        V.U'nun kullandığı TIR'da, yurda giriş yaptıktan sonra durdurularak yapılan aramada 30 kilogram skunk ele geçirildi. Polis, şoför V.U'nın yanı sıra uyuşturucu maddeyi teslim almaya geldiği değerlendirilen M.Y. ve A.K'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

        DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden V.U. ile M.Y, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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