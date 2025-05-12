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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapıkule'de 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Kapıkule'de TV ünitesine gizlenmiş 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:43 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:43
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        Kapıkule'de 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne Kapıkule'de bir minibüste televizyon ünitesine gizlenmiş 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir minibüsü şüphe üzerine x-ray taramasına sevk etti.

        Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Yapılan detaylı kontrollerde narkotik dedektör köpeği "Jeff", araçta taşınan mobilya televizyon ünitesine tepki verdi.

        Mobilyalarda yapılan fiziki aramada, vida yerlerinden sökülen bölümlerde gizlenmiş 23 alüminyum folyoya sarılı paketlerde toplam 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen minibüs sürücüsü şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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