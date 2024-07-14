Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru

"DEPREMZEDE AİLEMİ ZİYARET EDECEĞİM"

Almanya'dan gelip, memleketi Malatya'ya giden Gül Özkan, "Yolculuk güzel geçti, yollar güzel, her şey güzel. Çok şükür, heyecan var tabii ki. Ailemizi göreceğiz. Memleketimiz Malatya. Depremzede olduğumuz için, orada aile var, ziyaret edeceğiz. Türk bayrağı altına girdik, bundan güzel bir şey var mı? Tabii ki yok" dedi.