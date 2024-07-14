Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
Gurbetçilerin yıllık izinlerini anavatanda geçirmek üzere yaşadıkları ülkelerden memleketlerine gelişi yoğun olarak devam ediyor. Araçlarıyla kara yolu ile gelen gurbetçiler, Bulgaristan'dan Edirne'ye açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Tüm zamanların rekorlarının kırıldığı sınır kapısında 25 peronun tamamı açılarak, gurbetçilerin ülkeye giriş işlemleri gerçekleştiriliyor.
Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için ana vatana gelmeyi sürdürüyor.
Kara yolu ile gelen gurbetçiler, Bulgaristan'dan Edirne'ye açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.
Uuzun araç kuyruklarının oluştuğu Kapıkule'de 25 peronun tamamı açılarak, gurbetçilerin ülkeye giriş işlemleri gerçekleştiriliyor.
"DEPREMZEDE AİLEMİ ZİYARET EDECEĞİM"
Almanya'dan gelip, memleketi Malatya'ya giden Gül Özkan, "Yolculuk güzel geçti, yollar güzel, her şey güzel. Çok şükür, heyecan var tabii ki. Ailemizi göreceğiz. Memleketimiz Malatya. Depremzede olduğumuz için, orada aile var, ziyaret edeceğiz. Türk bayrağı altına girdik, bundan güzel bir şey var mı? Tabii ki yok" dedi.
"OĞLUMA DÜĞÜN YAPACAĞIM"
Almanya'nın Stuttgart şehrinden gelen Rıfat Berk de Türkiye'de oğluna düğün yapacağını belirtti.
Berk, "42 saat oldu, hala yoldayız. Sivas Şarkışla'ya gidiyoruz, 1200 kilometre yolum var. Dün Bulgaristan'a giriş 3,5 saat sürdü. 4 kilometre yol, inşaat var, diye kesmişler ama inşaat yok. 4 hafta tatil yapacağım. Oğlum uçakla geliyor, oğlumu evlendireceğim. Yalnız o uçakla geliyor, uçak şirketlerini alkışlıyorum; kişi başı 700 euro para verdi. 2 kişi mecbur kara yoluyla geldik, bir de eşyalarımız var. Düşünün gurbetçilerin halini" diye konuştu.
"TÜRKİYE'YE GELİNCE TÜM SIKINTILARI UNUTTUK"
Belçika'nın Gent şehrinden gelen İsmail ve İlayda Türkoğlu çifti ise yeni doğan bebekleriyle yola çıktıklarını anlattı.
İsmail Türkoğlu, "Bu yıl tatil zamanında başladı. Afyon Emirdağ'a gidiyoruz. Kapıkule kalabalıktı ama geçiş hızlı ve akıcıydı. Türkiye'ye gelince tüm sıkıntıları unuttuk" diye konuştu. İlayda Türkoğlu da "2,5 aylık bebek var, ilk vatana gelişi. İsmi Ahsen Mina. Türkiye'yi görmek çok güzel. Ailesini ilk defa görecek. Ailenin en küçük üyesi" dedi.
Almanya'dan gelen Mustafa Turgut da yıllık iznini Türkiye'de geçireceğini söyledi.
Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Turgut, "Vatanımıza, toprağımıza kavuştuk. Yolculuk çok zor geçti. Sırbistan'da 6-7 saat güneşin altında çok bekledik. Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyuz." dedi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşansa da polis ve gümrük personeli, gurbetçilerin işlemleri sırasında çok beklememesi için yoğun mesai harcıyor.
Sınır kapısı girişindeki 12 peronda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri görev yapıyor. Her bir peronda 2 polis memuru işlemlerin hızlı gerçekleşmesi için çalışıyor. Gümrük personelleri de gümrük muayene işlemlerini gerçekleştiriyor.
TÜM ZAMANLARIN REKORU
Edirne Valiliği'nin açıkladığı istatistiklere göre, hafta sonu Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan yolcu ve araç sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırıldı.
Pazar günü 9 bin 5 binek araç ve 38 bin 692 yolcu Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı.
Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından 22 Haziran tarihinden bu yana 150 bin araçla 575 bine yakın giriş yaptı.