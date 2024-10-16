Kapıkule'de işlem süresini kısaltan uygulama

Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda alınan önlemlerle gümrükte bekleme sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediliyor.

Bu kapsamda Türkiye'den giriş ve çıkışta 2'şer adet bulunan pasaport kontrol nokta sayısı iki katına çıkarıldı. Giriş ve çıkışta 4'e çıkan kontrol noktasıyla otobüs seyahatlerinde yolcuların bekleme süreleri azaldı.

Kapasite artırmadan bir otobüsteki yolcuların bekleme süresi 15 dakikayı bulurken bu süre kapasitenin artırılması sonrası 5-7 dakika arasına düştü.