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        Haberler Televizyon Kara dizisi konusu nedir, gerçek hikayeden mi uyarlandı? SHOW TV Kara dizisi oyuncuları kimler?

        Kara konusu nedir, hikayesi gerçek mi? SHOW TV Kara dizisi oyuncuları

        SHOW TV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Kara, 21 Aralık akşamı ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerini İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in paylaştığı Kara dizisi; hayatını çalanlardan intikam almak için harekete geçen Kara ile yolu genç adamla sürpriz şekilde kesişen Zeynep'in sürükleyici hikayesini konu alıyor. Kara dizisi konusu ve oyuncularına dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:50
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        SHOW TV'nin yeni dizisi Kara; oyuncu kadrosu ve hikayesi ile göz kamaştırıyor. Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor. Peki, Kara dizisi konusu nedir, gerçek hikayeden mi uyarlandı? SHOW TV Kara dizisi oyuncuları kimler? İşte, ayrıntılar...

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        KARA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Başrollerinde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'i buluşturan Kara dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimlerin yer alıyor.

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        KARA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Babasının intikamını almak isteyen Kara (İlker Kaleli) ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep’in (Öykü Karayel) kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadeleyi çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.

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        Bir gecede kimliksiz, isimsiz, evsiz kalan Akay Talan, günümüzde Kara ismiyle, bizden çalanlardan çalarak hiçbir çocuğun kendisiyle aynı kaderi yaşamaması için ant içmiştir. Kara, o gecenin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için hayatının soygununa başlarken, Zeynep bu gerçekle yüzleşebilecek midir? İkili birbirlerine çekildikçe, o gece aydınlanacaktır ama kazanan kim olacaktır? Aşk mı? Gerçekler mi?

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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