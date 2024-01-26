Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kara' dördüncü bölümüyle ekrana geldi

        'Kara' dördüncü bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Kara', dün akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Zeynep'in Kara'ya kendisini kaçıran kişiyi bildiğini söylemesi ve 'Akay Talan' isminden bahsetmesi dikkat çekti. Kara için çember daralırken, hikâyenin sonunda neler yaşanacağı merakla bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kara' dördüncü bölümüyle ekrana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin yapımını Most Production’ın üstlendiği dizisi ‘Kara’ dün akşam dördüncü bölümüyle ekrana geldi. Zeynep’in Kara’ya kendisini kaçıran kişiyi bildiğini söylemesi ve 'Akay Talan' isminden bahsetmesi dikkat çekti. Kara için çember daralırken, hikâyenin sonunda neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

        Dün akşam yayınlanan bölümde; Kara tarafından kaçırılan Zeynep’i Rauf kurtardı. Zeynep olayın şokunu yaşarken, Rauf duvardaki kasayı kontrol etti ve bunu yapanı bulacağını söyledi. Kara ise bu sırada olanları dışarıdan izledi. Rauf, Kara’yı bulmak için onların eski evine geldi. Evde kimseyi bulamadı ancak bir hoparlör vardı. Hoparlörden Kara’nın sesi duyuldu. Evi bir kamera ile izleyen Kara, Rauf’a içinden geçenleri söyledi ve gerilimi giderek artırdı. Rauf öfkeden deliye döndü. Bölümün finalinde ise Zeynep, Kara’nın karşısına geçti ve kaçırılması ile ilgili bildiklerini anlatmaya başladı. Bu sırada Rauf’un, Gazanfer Bey’in çağırdığını söyleyen bir adam tarafından götürülmesi dikkat çekti. Zeynep, Kara’ya gizli bir numaradan mesaj aldığını ve kendisini kaçıran kişinin, annesini öldüren adamın oğlu olduğunu söyledi. Zeynep’in ağzından “Akay Talan” ismini duyan Kara panikledi, çember giderek daralıyordu.

        İşte o anlar;

        REKLAM

        FİNAL BÖLÜMÜ TANITIMI YAYINLANDI!

        Zeynep’in Kara’ya "Akay Talan’ı bulmama yardım et!” dediği tanıtımda Baykal, Zeynep’in peşine düşüyor. Yosun ve Rüzgar’ın bir araya gelmesi dikkat çekerken, Kara’nın amcası Halim’e “Yapabilecek misin?” demesi merakı artırıyor. Kara ve Halim’in planının ne olduğu akıllarda soru işareti bırakıyor.

        'Kara'nın final bölümü tanıtımı;

        'Kara' final bölümüyle 1 Şubat Perşembe günü saat 22.30’da SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kara
        #show tv
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları