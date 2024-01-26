'Kara' dördüncü bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin yapımını Most Production’ın üstlendiği dizisi ‘Kara’ dün akşam dördüncü bölümüyle ekrana geldi. Zeynep’in Kara’ya kendisini kaçıran kişiyi bildiğini söylemesi ve 'Akay Talan' isminden bahsetmesi dikkat çekti. Kara için çember daralırken, hikâyenin sonunda neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Dün akşam yayınlanan bölümde; Kara tarafından kaçırılan Zeynep’i Rauf kurtardı. Zeynep olayın şokunu yaşarken, Rauf duvardaki kasayı kontrol etti ve bunu yapanı bulacağını söyledi. Kara ise bu sırada olanları dışarıdan izledi. Rauf, Kara’yı bulmak için onların eski evine geldi. Evde kimseyi bulamadı ancak bir hoparlör vardı. Hoparlörden Kara’nın sesi duyuldu. Evi bir kamera ile izleyen Kara, Rauf’a içinden geçenleri söyledi ve gerilimi giderek artırdı. Rauf öfkeden deliye döndü. Bölümün finalinde ise Zeynep, Kara’nın karşısına geçti ve kaçırılması ile ilgili bildiklerini anlatmaya başladı. Bu sırada Rauf’un, Gazanfer Bey’in çağırdığını söyleyen bir adam tarafından götürülmesi dikkat çekti. Zeynep, Kara’ya gizli bir numaradan mesaj aldığını ve kendisini kaçıran kişinin, annesini öldüren adamın oğlu olduğunu söyledi. Zeynep’in ağzından “Akay Talan” ismini duyan Kara panikledi, çember giderek daralıyordu.

İşte o anlar;

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FİNAL BÖLÜMÜ TANITIMI YAYINLANDI!

Zeynep’in Kara’ya "Akay Talan’ı bulmama yardım et!” dediği tanıtımda Baykal, Zeynep’in peşine düşüyor. Yosun ve Rüzgar’ın bir araya gelmesi dikkat çekerken, Kara’nın amcası Halim’e “Yapabilecek misin?” demesi merakı artırıyor. Kara ve Halim’in planının ne olduğu akıllarda soru işareti bırakıyor.

'Kara'nın final bölümü tanıtımı;

'Kara' final bölümüyle 1 Şubat Perşembe günü saat 22.30’da SHOW TV’de...