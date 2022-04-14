KARA TAHTA 3.BÖLÜM KONUSU

Atlas'ın öğretmenliği, Bekir'in hain planlarıyla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Irmak, Atlas'ın başına gelenlerden habersiz halde, kendisini istemeye gelen Bekir'e yanıtını verir.

Irmak, Atlas'ın sessizliği karşısında öfkesini saklayamaz ve aklıyla kalbini susturmak için elinden geleni yapar. Atlas'ın seneler önce yolladığı mektuplara neden cevap vermediğini sorması ise eski defterlerin bir kez daha açılmasına sebep olur. Memleketine dönen beklenmedik misafir de Arif cephesinde eski defterleri aralar. Bekir, Irmak'ın gönlünde kendisine yer olmadığını çok iyi bildiği halde pes etmez.