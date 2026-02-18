Canlı
        Karabağ: 1 - Newcastle United: 6 | MAÇ SONUCU

        Karabağ: 1 - Newcastle United: 6 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, evinde konuk ettiği İngiltere temsilcisi Newcastle United'a 6-1 mağlup oldu.

        Giriş: 18.02.2026 - 22:50 Güncelleme: 18.02.2026 - 22:50
        Karabağ, Devler Ligi'nde farklı mağlup!
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Karabağ, Newcastle United'ı konuk etti.

        Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 6-1 kazandı.

        İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 3, 32 (P), 33 ve 45+1 (P)'de Anthony Gordon, 8. dakikada Malick Thiaw ve 72. dakikada Jacob Murphy kaydetti.

        Azerbaycan ekibi Karabağ'ın tek golünü ise 54. dakikada Elvin Cafarguliyev attı.

        Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Salı günü İngiltere'de oynanacak.

