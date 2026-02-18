Karabağ: 1 - Newcastle United: 6 | MAÇ SONUCU

ASKİ'ye Gerede Havzası kirliliği nedeniyle 2 milyon lira ceza.

Gerede Atıksu Arıtma Tesisinin kolektör hattında meydana gelen taşmaların görüntülenmesi ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait Gerede Atıksu Arıtma Tesisinin kolektör hattında meydana gelen taşmaların, Ankaraya içme suyu sağlayan havzaya karışması nedeniyle 2 milyon 98 bin lira idari para cezası uyguladı.