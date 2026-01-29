Karabağ, tarih yazmaya devam ediyor!

KURBAN KURBANOV ETKİSİ

Kurban Kurbanov'un 2008'de teknik direktörlük görevine getirilmesiyle Karabağ takımında yeni bir sayfa açıldı.

Kurbanov yönetiminde Azerbaycan liginde 11 şampiyonluk elde eden Karabağ, 6 kez de Azerbaycan Kupası'nı kazandı.

Kurbanov, daha önce yaptığı açıklamalarda, Karabağ takımına Türkiye'den de büyük ilgi olduğunu dile getirerek, "Ben bir Azerbaycanlı olarak, bir Türk oğlu olarak Türk halkına teşekkür ediyorum. Biz gerçekten kardeşiz ve her zaman birbirimizin yanında olduk. Hem sevincimizde hem de kötü günümüzde birlikte olduk. Türk halkına büyük saygım ve itimadım var. Bizi kendi takımları olarak görüyorlar. Deplasmanda çok sayıda Türk taraftar bize destek veriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.