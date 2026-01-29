Habertürk
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Karabağ, tarih yazmaya devam ediyor! - Futbol Haberleri

        Karabağ, tarih yazmaya devam ediyor!

        Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarak ilk kez son 16 play-off turuna yükseldi. Lig aşamasını 10 puanla 22. sırada tamamlayan Karabağ, bu başarıyla Azerbaycan futbolu adına yeni bir ilke imza attı.

        Giriş: 29.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:27
        1

        Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son 16 play-off turuna yükselerek kulüp tarihinde bir ilke daha imza attı.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun ilk haftasında Portekiz temsilcisi Benfica’yı deplasmanda 3-2 mağlup eden Karabağ, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı. İkinci haftada sahasında Danimarka ekibi Kopenhag’ı 2-0 yenen Azerbaycan temsilcisi, lig aşamasına 2’de 2 galibiyetle başladı.

        Karabağ, lig aşamasındaki üçüncü galibiyetini ise 7. haftada Eintracht Frankfurt’u sahasında 3-2 yenerek elde etti. Mücadelede galibiyet golü, 90+4. dakikada Behlul Mustafazade’den geldi.

        Son hafta maçında deplasmanda İngiliz temsilcisi Liverpool’a 6-0 mağlup olmasına rağmen ilk 24 içinde yer alan Karabağ, 8 haftalık lig aşamasını 10 puanla 22. sırada tamamlayarak son 16 play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı.

        2

        ELEMELERDE 6 MAÇTA 5 GALİBİYET

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etmek için 3 eleme turu geçen Karabağ, oynadığı 6 maçın 5'ini de kazandı. Bu karşılaşmalarda 15 gol atıp 5 gol yedi.

        Organizasyonun ikinci eleme turunda İrlanda'nın Shelbourne takımını ilk maçta deplasmanda 3-0 yenen Azerbaycan temsilcisi, rakibini evindeki rövanş mücadelesinde de 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

        Üçüncü eleme turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija ekibiyle karşılaşan Karabağ, rakibini deplasmanda 1-0, evinde de 5-1 mağlup ederek play-off'a kaldı.

        Karabağ, play-off turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasındaki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırma başarısı gösterdi.

        3

        AZERBAYCAN'IN AVRUPA FUTBOLUNDAKİ TEMSİLCİSİ

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına giren, UEFA Konferans Ligi'nde de gruptan çıkmayı başaran ilk Azerbaycan takımı olarak adını tarihe yazdıran Karadağ, şimdi de Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turuna kalma başarısını göstererek bir kez daha tarih yazdı.

        Karabağ, tarihinde ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.

        Daha önce 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Azerbaycan temsilcisi, 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamıştı.

        4

        KURBAN KURBANOV ETKİSİ

        Kurban Kurbanov'un 2008'de teknik direktörlük görevine getirilmesiyle Karabağ takımında yeni bir sayfa açıldı.

        Kurbanov yönetiminde Azerbaycan liginde 11 şampiyonluk elde eden Karabağ, 6 kez de Azerbaycan Kupası'nı kazandı.

        Kurbanov, daha önce yaptığı açıklamalarda, Karabağ takımına Türkiye'den de büyük ilgi olduğunu dile getirerek, "Ben bir Azerbaycanlı olarak, bir Türk oğlu olarak Türk halkına teşekkür ediyorum. Biz gerçekten kardeşiz ve her zaman birbirimizin yanında olduk. Hem sevincimizde hem de kötü günümüzde birlikte olduk. Türk halkına büyük saygım ve itimadım var. Bizi kendi takımları olarak görüyorlar. Deplasmanda çok sayıda Türk taraftar bize destek veriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

