Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'nde bir düğüne katılan Yunus Yıldız (47),silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Eflani Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Göller köyünün muhtarı C.K'yi (36) gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre; olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovana rastladı. Öte yandan hayatını kaybeden Yıldız'ın ve damadın sosyal medya hesaplarından düğüne ait görüntüleri paylaştığı görüldü.

Davul ve zurnaların eşliğinde oynayanların yer aldığı görüntülerde, silah sesleri de duyuluyor.