Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
Giriş: 18.05.2025 - 00:31 Güncelleme: 18.05.2025 - 00:31
İ.A. idaresindeki otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu Bulak Kavşağı'nda S.Ç.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü S.Ç.Y. ile araçlardaki S.Y, S.Y. ve E.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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