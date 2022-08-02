Karaciğer 4. evre hastası ne kadar yaşar? 0:00 / 0:00

Karaciğerde meydana gelen bir kanser türü olan karaciğer kanseri ile karaciğer yerine getirmesi gereken görevleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremez. Safra sıvısı üretimi gerçekleştiren karaciğer aynı zamanda bu sıvı yağları, diğer besinleri ve tüm vitaminleri sağlığımıza faydalı olacak şekilde sindirmemize yardımcı olur. Kanser ise buradaki sağlıklı kanser hücrelerini ortadan kaldırır. İşte, karaciğer kanseri ve son evresi hakkında merak edilen her şey.

Karaciğer Kanseri Son Evre Hastası Ne Kadar Yaşar?

Sinsi ilerleyen bir kanser türü olan karaciğer kanseri ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri karaciğer kanseri son evre yaşam süresi olarak karşımıza çıkmaktadır. Karaciğer kanseri sinsi ilerleyen bir kanser türü olduğu ve geç tanısı konulduğu için genellikle son evrede kendini gösterir. Son evrede tanı konulan karaciğer kanserinin de diğer organlara sıçradığı görülür. Bu sebeple karaciğer kanseri son evre hastasının genellikle yaşam süresi 6 ila 9 ay arasında değişiklik göstermektedir.

Karaciğer Kanseri 4. Evre İyileşme Şansı

Karaciğer kanserinde erken teşhiste cerrahi işlem uygulanabilir. Bu cerrahi işlem ile birlikte karaciğerde bulunan kanserli doku alınır ve tedaviye devam edilir. Bu yüzden karaciğer kanseri son evre ameliyat edilir mi? sorusu da karaciğer kanseri hastalarının sorduğu soruların arasında yer alır. Ancak karaciğer kanseri son evrede metastaz gerçekleşmiştir. Bu da diğer organlara da kanserli hücrelerin sıçradığını gösterir. Bu yüzden çoğu hastanın cerrahi tedavi şansı bulunmaz. Bu evreden sonra uygulana tedaviler genellikle kişinin yaşam kalitesini yükseltmek ve ağrılarını azaltmaya yöneliktir.

Karaciğer Kanseri 4. Evre Ölüm Belirtileri

Kişilerde iştah kaybı medyana gelir ve bu da istemsiz bir şekilde hızlı kilo kaybına yol açar.

Üst karında dayanılmaz ağır acı ve ağrılar hissedilir.

Kişi kendini sürekli uykulu ve halsiz hisseder.

Mide kısmında şişme görülmektedir.

Sarılık meydana gelir.

Dışkıda renk değişimi meydana gelir. Beyaz dışkı görülür.

Ciltte hafif darbelerde kanama ve morarma meydana gelebilir.

Kişi kendini güçsüz hisseder.

Hareket kabiliyetinde azalma meydana gelir.

Yürürken zorlanma hissedilir.

Karaciğer Kanseri Son Evre Bitkisel Tedavi Yolları

Karaciğer kanserinin son evresinde tedaviler ağrılı ve acılı olabilir. Bu yüzden kişiler bu tedavi sürecine ek olarak bitkisel tedavi yöntemlerini de kullanmak isteyebilir. Bitkisel tedavi yöntemleri tek başına kullanılmamalı, kişiler tıbbi tedavilerini de aksatmamalıdır. Bu kapsamda kişilerin kullanabilecekleri bitkisel tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir: