Süper Lig'de 20. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin üst sıralarında yer alan Karagümrük, kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaşıyor. İşte merakla araştırılan Karagümrük Beşiktaş maçı ile ilgili ayrıntılar...

KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karagümrük Beşiktaş maçı 21 Ocak Perşembe günü saat 16:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano; Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec; Biglia; Borini, Bertolacci, Ndiaye, Ndao; Mevlüt Erdinç.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar.