"TUZAK KURDULAR"

2015'te uyuşturucu satıcısı olduğu iddialarına ilişkin konuşan Karahan Çantay, "Bu olayda suçsuzdum. Bana tuzak kurdular. İki ay yattım. Bir dönem kullanıcı oldum ama dediğim gibi tuzak kurdular bana. Çünkü benim yaşım büyüdü ama aklen hiç büyümedim. Hep çocuk kaldığımdan oldu" demişti.