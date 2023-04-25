'Karanlık Gece'nin galası gerçekleşti

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HABERTURK.COM

‘Karanlık Gece’nin dün akşam gerçekleşen galasına filmin yönetmeni Özcan Alper’le beraber oyuncularından Berkay Ateş, Pınar Deniz, Ozan Çelik, Ceylan Ertem, Tarhan Karagöz, Fırat Kaymak, Süleyman Kadim Kabaali, Sefa Tantoğlu, Özgür Cem Tuğluk katıldı.

Filmin vizyonda seyirciyle buluşacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren ekip, gösterim sonrasında tebrikleri kabul etti. Menderes Samancılar, Kaan Yıldırım, Mahsun Kırmızıgül, Burak Deniz, Yurdaer Okur, Zeynep Günay Tan, Özge Özacar, Hatice Aslan, Esra Ruşan, Bora Akkaş, Güven Murat Akpınar, Arda Anarat gibi ünlü isimler film ekibini galada yalnız bırakmadı.

Türkiye’de sinemaseverlerle buluşmak için gün sayan film, son olarak 27. Türkiye Almanya Film Festivali’nden 'En İyi Erkek Oyuncu' (Berkay Ateş) ve 'Seyirci Ödülleri’yle dönmüştü.

'KARANLIK GECE' FİLMİNİN KONUSU Özcan Alper’in dördüncü uzun metrajlı filmi olan ve senaryosunu Murat Uyurkulak’la yazdığı film, 'İshak’ın nasıl toplu bir öfkenin parçası haline gelip, Anadolu'da küçük bir köyde vicdanıyla nasıl başa çıktığını ve kollektif sessizliğin şiddetiyle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor.

Suç ve gerilim filmi olan ‘Karanlık Gece’nin başrollerini ise Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Taner Birsel, Pınar Deniz ve Sibel Kekilli paylaşıyor. Türkiye-Fransa-Almanya ortak yapımı filmin görüntü yönetmenliğini Y. Roy Imer üstleniyor.