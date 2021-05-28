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HaberlerGündem3. SayfaBAŞLIK PARASI KAVGASI! Son dakika: Karayolundaki kavgada 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Karayolundaki kavganın sebebi 'başlık parası' çıktı: 1 ağır yaralı

Bingöl'de akraba aileler arasında önceki gün karayolunda çıkan kavganın sebebi "başlık parası" çıktı. Sopalı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, Muş'tan gelen şüphelilerden 7 kişi gözaltına alındı

BAŞLIK PARASI KAVGASI! Son dakika: Karayolundaki kavgada 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
Genel

Bingöl'de akraba aileler arasında "başlık parası" nedeniyle çıkan sopalı kavgada, bir kişi ağır yaralandı, 7 kişi emniyete götürüldü. Önceki gün yaşanan kavga anı yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA'nın haberine göre, Bingöl-Muş kara yolu Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında akraba olan İ.M, A.M, A.M ile A.E, F.M, T.M, K.M, Z.M, N.M, B.M. ve S.M. arasında 'başlık parası' nedeniyle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Önceki gün meydana gelen kavgada, kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanan A.E, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, olayın ardından Muş'a giden şüphelilerden 7'si, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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