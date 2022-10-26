Kardak Kayalıkları Krizi nedir, ne zaman oldu?

Yunanistan’ın kayalıklara asker çıkarmasıyla tırmanan ve Türkiye’nin de misliyle mukabele ile karşılık verdiği olayların geçtiği Kardak Kayalıkları şu an nerede? Kardak Kayalıkları kimin? Kardak Kayalıkları Krizi ile alakalı tüm bilgileri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Kardak Kayalıkları Krizi Ne Zaman Oldu?

İlk kez bir Yunan gazetesi tarafından 20 Ocak 1996 yılında kamuoyuna duyurulan Kardak Kayalıkları Krizi; 25 Aralık 1995 tarihinde gerçekleşmiştir. Figen Akat isimli Türk bandıralı bir geminin Kardak Kayalıklarında karaya oturması üzerine, Yunan sahil güvenlik ekipleri gemiyle irtibata geçmişler ve yardım teklifinde bulunmuşlardır. Geminin kaptanı, Yunanistan tarafından gelen bu teklifi, kayalıkların Türk kara sularında olduğunu belirterek reddetmiş ve kendi imkânlarıyla kurtulmayı başarmıştır.

Kardak Kayalıkları Şu An Nerede?

Kardak Kayalıkları; Ege Denizi’nde bulunan Kalolimni Kayalıklarının yaklaşık 5 kilometre doğusunda Bodrum’un ise 6 kilometre uzağında iki ayrı kayalıktan meydana gelmektedir. Toplam alanı 40 dönüm kadar olan Kardak Kayalıklarının çevre halkı arasındaki ismi ise İkizce ya da Limnia’dır.

Kardak Kayalıkları Krizi Nedir?

Yukarıda bahsedilen olayın bir Yunan gazetesi olan Gramma Gazetesi’nde manşete taşınmasının ardından iki ülke arasında Kardak Kayalıkları Krizi tırmanmaya başlamıştır.