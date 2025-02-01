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        Haberler Bilgi Kardelenler dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! ATV’nin yeni dizisi Kardelenler konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kardelenler dizisi ne zaman başlıyor? Kardelenler konusu ve oyuncuları

        ATV'nin yeni dizisi Kardelenler izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliği Serkan Birinci'nin üstlendiği dizinin başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu gibi oyuncular yer alıyor. Tanıtım fragmanları ekranda dönen dizinin ilk bölüm yayınına kısa süre kalırken izleyiciler, ''Kardelenler ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?'' soruları yanıt arıyor. İşte, ATV'nin yeni dizisi Kardelenler konusu ve oyuncu kadrosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:53
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        ATV’nin yeni dizisi Kardelenler için geri sayım devam ediyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizi; Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu gibi oyuncuları başrolde buluşturuyor. NGM imzalı dizi, parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsünü ekrana taşıyacak. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Kardelenler dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Kardelenler yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.

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        KARDELENLER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kardelenler dizisinin yayın tarihi belli oldu.

        Usta isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren NGM imzalı dizi, 2 Şubat Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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        KARDELENLER DİZİSİ KONUSU

        Kardelenler dizisi, izleyicileri bir yandan aile bağları, aşk ve umut dolu bir yolculuğa çıkarırken diğer yandan zorlu hayat mücadelesinin gerçekçi bir portresini sunacak.

        Dizi parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsünü ekrana taşıyacak. Yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak.

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        KARDELENLER DİZİSİ OYUNCULARI

        Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu ve karakter isimleri şu şekilde;

        Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

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        KARDELENLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİİLİYOR?

        Kardelenler dizisi, İstanbul'da çekiliyor.

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        KARDELENLER 1. BÖLÜM KONUSU

        Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.

        O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır.

        Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

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        DİZİ KARAKTERLERİ

        Barış Falay - Koray Gündoğan

        Korkmaz ailesinin damadı, Menekşe'nin kocası… Şık giyinen, lüks zevkleri olan bir adamdır. Dışarıdan bakıldığında bir adamda olması gereken tüm özellikler ondaymış gibi gözükür. Fakat kibir, Koray'ın gerçek kimliğinin ta kendisidir.

        Serhat Kılıç - Raci Korkmaz

        Çocuk gibi coşkulu ve hayat dolu bir adam... İşleri kendi çıkarına döndürmeye bayılır, üçkağıtçı bir zekaya sahiptir. Öyle tatlı dillidir ki, insanın içini ısıtan sözlerle yılanı deliğinden çıkarabilir.

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        Ahu Yağtu - Menekşe Gündoğan

        Zenginliğin büyüsüne kapılmış, dilinden parayı düşürmeyen bir kadındır. Yıllar içinde kendi benliğini, fikirlerini kaybetmiş; kocasının etrafında pervane olmuştur. Menekşe'nin hayatı kendi elleriyle ördüğü bir hapishaneden ibarettir.

        Ayda Aksel - Hicran Korkmaz

        68 yaşında, sabırlı ve kanaatkar bir kadındır. Onun dünyasında ailesi her şeyden önce gelir; eşi ve beş çocuğunun mutluluğu, onun yaşamındaki en büyük amaçtır. Onun hikayesi fedakarlığın ve aileye adanmışlığın örneği olan bir kadının hikayesidir.

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        Uğur Uzunel - Çınar Korkmaz

        Korkmaz ailesinin beş çocuğunun en küçüğü. Kökleriyle yere sıkıca bağlı olmaktansa, rüzgârla savrulmayı seven bir ruha sahip. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmek yerine sürekli büyük hayallerin peşinden koşar.

        Haktan Zavlak - Yankı

        Okulun yakışıklı, karizmatik, zengin ama bir o kadar ılımlı çocuğudur. Gördüğü ilk andan itibaren Aysel'e ilgi duymaya başlamış, kızın duru güzelliği ve hali hareketleri, Yankı'yı ilk andan itibaren etkilemiştir. Yankı'nın Aysel ile ilişkilerindeki hesap edemediği durum, Gizem'in kendisine olan büyük takıntısıdır.

        Nur Yazar - Gülcan Korkmaz

        Raci'nin karısı, Korkmaz ailesinin büyük gelinidir. Acısını, hüznünü hırsıyla ve şen kahkahalarıyla örtbas eden bir kadındır. Paraya olan düşkünlüğü, hayatta kalma mücadelesinin en güçlü silahıdır ve bu yolda hiçbir şeyi gözden çıkarmaktan çekinmez.

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        Edip Tepeli - Kahraman Korkmaz

        Sessiz ve çoğunlukla içine kapanık birisi. Çoğunlukla ortama ayak uydurur. Bu dünyada kendini var edebilme mücadelesini hiç verememiş gibidir. Ne zaman kendini ortaya koymak istese ya abisinin baskısı ya da hayatın zorlukları karşısında geri adım atar.

        Ece Yaşar - Fatoş Korkmaz

        Zekasıyla etrafındaki her şeyi kontrol eden, ince hesaplar yapan hırslı, stratejik düşünen biridir Fatoş. Kocasının, abisi Raci'nin gölgesinde kaldığını hissetmek onu içten içe kemirir. Radikal kararlar almaktan çekinmez, büyük adımlar atmaktan korkmaz...

        Zeynep Atılgan - Aysel Korkmaz

        Çalışkanlığı ve mücadeleci yapısıyla ön plana çıkar. Haksızlığa tahammülü yoktur, kimseden lafını esirgemez. Kırılgan, sessiz, sakin biri gibi gözükür fakat damarına basıldığında yapacakları herkesi şaşırtabilir.

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