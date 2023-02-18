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Kardeşlerim dizisi bu akşam var mı yok mu? 18 Şubat ATV yayın akışı programı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremlerin ardından televizyon kanalları dizi ve programlar verdi. Ara veren diziler arasında yer alan ATV dizisi Kardeşlerim'in 79. bölümü geçtiğimiz hafta ertelenmişti. Vatandaşlar bu hafta dizi ve programların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte, ayrıntılar...

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  • Kardeşlerim dizisi bu hafta var mı, bu akşam var mı ve yok mu? 18 Şubat ATV yayın akışı programı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Kardeşlerim dizisinin bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlamayacağı takipçileri tarafından araştırılıyor. ATV 18 Şubat yayın akışında depreme özel programlar bu hafta da devam ediyor. Peki, Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
  • Kardeşlerim dizisi bu hafta var mı, bu akşam var mı ve yok mu? 18 Şubat ATV yayın akışı programı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    KARDEŞLERİM BU HAFTA VAR MI?

    Ülkemizde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan depremin ardından kanallar yayın akışlarında değişikliğe  gitti ve Milli Yas ilan edildi.

    Depremle ilgili yaşanan sıcak gelişmeler nedeniyle dizi ve programlar bu hafta yayınlanmadı. Buna göre Kardeşlerim dizisi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Bu akşam tekrar bölümü yayınlanacak.

     
  • Kardeşlerim dizisi bu hafta var mı, bu akşam var mı ve yok mu? 18 Şubat ATV yayın akışı programı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm tarihine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin 79. yeni bölümünün 25 Şubat 2023 Cumartesi akşamı yayınlanması bekleniyor.

     
  • Kardeşlerim dizisi bu hafta var mı, bu akşam var mı ve yok mu? 18 Şubat ATV yayın akışı programı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Akif, Ömer'i söylediklerine inandırmayı başarırken, Asiye'nin evden kovduğu Ömer çok üzgün ve çaresiz bir haldedir. Hayalleri yıkılan Şengül, kendisine sinsi hamleler yapmaya devam eden Gönül'le yeniden karşı karşıya gelirken; Tolga ve Oğulcan da, Zehra'nın zorla evlendirilmesine engel olacak bir çözüm bulmaya çalışmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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