KARDEŞLERİM BU HAFTA VAR MI?

Ülkemizde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan depremin ardından kanallar yayın akışlarında değişikliğe gitti ve Milli Yas ilan edildi.

Depremle ilgili yaşanan sıcak gelişmeler nedeniyle dizi ve programlar bu hafta yayınlanmadı. Buna göre Kardeşlerim dizisi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Bu akşam tekrar bölümü yayınlanacak.