Yapımcılığını NGM Yapım'dan Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim dizisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Eylül ayının başlamasıyla birlikte pek çok dizisinin yeni sezon yayın tarihini açıklaması Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman? sorusunu gündeme getirmişti. Sevilen dizi Kardeşlerim'den 2. sezon fragmanı yayınlandı...

KARDEŞLERİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Fenomen dizi Kardeşlerim'in 2. sezonu 11 Eylül Cumartesi başlayacak.

KARDEŞLERİM 2. SEZON FRAGMANI İZLE

KARDEŞLERİM SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

“Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…”

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat ’de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi’nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar.

Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif’in Erhan için kurnaz planı Kadir’i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...