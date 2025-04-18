Kargoda tarihi rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2024 yılı ikinci yarısına ilişkin Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu’nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 52 olduğunu ve bu hizmet sağlayıcılara 25’i ulusal, 37’si yerel olmak üzere 62 yetkilendirme verildiğini kaydetti. Uraloğlu, yerel düzeyde en çok yetki belgesi verilen ilin 24 yetkilendirme ile İstanbul olduğuna işaret ederek, bunu sırasıyla 5 yetkilendirme ile İzmir’in ve 4 yetkilendirme ile Ankara’nın takip ettiğini de ifade etti.

2024 yılı ikinci yarısı itibarıyla Türkiye genelinde toplam 10 bin 992 posta acente ve şubenin hizmet verdiğini anlatan Uraloğlu, “Bu acente ve şubelerin bin 955’i İstanbul’da, 753’ü Ankara’da ve 576’sı İzmir’de bulunuyor. Posta sektörümüz ise 122 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor.” dedi.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen posta trafiği ve hamine ilişkin de bilgi verdi. Uraloğlu, sektörde trafik ve hacmi, “haberleşme gönderileri” ve “posta kolisi/kargosu” başlıkları altında değerlendirdiklerine dikkati çekerek, “Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri ikinci yarıda 136,56 milyon olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yılı sonunda haberleşme gönderileri 269,37 milyona ulaştı.” açıklamasında bulundu. İkinci yarıda şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içerisindeki payının ise yüzde 86,1 olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, “Haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği iller ilk yarıdaki sıralamayı koruyarak sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.” ifadelerini kullandı. Haberleşme gönderileri haricinde kalan, posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinin sayısının son yıllarda sürekli artış eğiliminde olduğunu ifade eden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Geçen yılın aynı döneminde 681,3 milyon olan gönderi sayısı 2024 yılının ikinci altı ayında yüzde 9,6 artarak yaklaşık 746,68 milyon adet olarak gerçekleşti. 2024 yılında toplam taşınan posta kargosu böylece 2023 yılına göre yüzde 8,3 artışla 1,38 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.”