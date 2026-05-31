        Haberler Bilgi Gündem Kargolar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı sonrası Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat ve PTT Kargo hangi gün çalışmaya başlayacak?

        Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar kargo şirketlerinin çalışma takvimini araştırmaya başladı. Özellikle internet alışverişi yapanlar ve gönderi bekleyenler, "Kargolar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram süresince birçok kargo firması teslimat ve şube hizmetlerine ara verdi. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo'nun yeniden ne zaman hizmet vermeye başlayacağı merak konusu oldu. İşte kargoların açılacağı tarih...

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 00:35 Güncelleme:
        Kurban Bayramı nedeniyle verilen resmi tatil boyunca kargo şirketlerinin büyük bölümü hizmetlerine ara verdi. Bu süreçte kargo gönderileri dağıtıma çıkmazken, birçok şube de kapalı kaldı. Bayram tatilinin sona ermesine kısa süre kala vatandaşlar, kargo firmalarının yeniden hangi tarihte normal çalışma düzenine döneceğini araştırmaya başladı. Özellikle e-ticaret siparişleri ve bekleyen gönderiler nedeniyle gözler kargo şirketlerinin açılış tarihine çevrildi. Peki, Kargolar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı sonrası Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat ve PTT Kargo hangi gün çalışmaya başlayacak? İşte kargo şirketlerinin bayram sonrası çalışma takvimi ve merak edilen detaylar...

        KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından kargo şirketlerinin 1 Haziran 2026 Pazartesi günü normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Bayram boyunca ara verilen teslimat ve dağıtım hizmetleri yeni haftanın ilk iş gününde yeniden başlayacak. Kargo şubeleri de mesai saatleri içerisinde müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek.

        Bayramda kargo dağıtımı yapıldı mı?

        Kurban Bayramı süresince kargo şirketlerinin büyük çoğunluğu dağıtım hizmeti gerçekleştirmedi. Resmi tatil günlerinde teslimat işlemleri durdurulurken, gönderiler ilk iş gününde yeniden dağıtıma çıkarılacak. Bu nedenle bayram döneminde verilen siparişlerde kısa süreli gecikmeler yaşanabiliyor.

        Kargo şirketlerinin bayram sonrası çalışma takvimi

        27 Mayıs Çarşamba: Kapalı

        28 Mayıs Perşembe: Kapalı

        29 Mayıs Cuma: Kapalı

        30 Mayıs Cumartesi: Kapalı

        31 Mayıs Pazar: Hafta sonu tatili

        1 Haziran Pazartesi: Normal çalışma düzenine dönüş

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
