Kargolar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı sonrası kargolar hangi gün dağıtıma başlayacak?
Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar kargo şirketlerinin çalışma takvimini araştırmaya başladı. Özellikle internet alışverişi yapanlar ve gönderi bekleyenler, "Kargolar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram süresince birçok kargo firması teslimat ve şube hizmetlerine ara verdi. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo'nun yeniden ne zaman hizmet vermeye başlayacağı merak konusu oldu. İşte kargoların açılacağı tarih...
KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından kargo şirketlerinin 1 Haziran 2026 Pazartesi günü normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Bayram boyunca ara verilen teslimat ve dağıtım hizmetleri yeni haftanın ilk iş gününde yeniden başlayacak. Kargo şubeleri de mesai saatleri içerisinde müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek.
Bayramda kargo dağıtımı yapıldı mı?
Kurban Bayramı süresince kargo şirketlerinin büyük çoğunluğu dağıtım hizmeti gerçekleştirmedi. Resmi tatil günlerinde teslimat işlemleri durdurulurken, gönderiler ilk iş gününde yeniden dağıtıma çıkarılacak. Bu nedenle bayram döneminde verilen siparişlerde kısa süreli gecikmeler yaşanabiliyor.