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HaberlerFutbol

Karius'un yerine Sinan Bolat!

Sezon sonunda Liverpool'a dönecek olan Loris Karius'un yerine kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, daha önce de gündeme gelen Sinan Bolat'ı listeye aldı

Beşiktaş

Beşiktaş'ta satın alma opsiyonu kullanılmayacak olan Loris Karius'un yerine kaleci arayışları devam ediyor. Forma giydiği süreçte oldukça eleştirilen Alman file bekçisinin yerini tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, Sinan Bolat'ı gündemine aldı. Belçika’da Royal Antwerp forması 31 yaşındaki file bekçisinin kulübü olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sinan Bolat, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Beşiktaş’ta oynayabileceğini açıklamıştı.

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