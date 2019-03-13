Karlsruhe Başkonsolosluğu Türk Uyruklu sözleşmeli sekreter alımı için başvuru yapacak olan vatandaşların girecekleri sözlü sınav bulunuyor. Peki, sınava katılmak isteyenlerde aranan şartlar neler? İşte detaylar...
T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu,
T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
2. Özgeçmiş (CV),
3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak "denklik belgesi".)
6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
SINAV
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 6 Nisan 2019, Cumartesi günü saat 10.00'da T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu'nda yapılacaktır.
Sınav konuları:
Türkçe'den Almanca'ya çeviri (1 saat)
Almanca'dan Türkçe'ye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 saat)
b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 12 Nisan 2019, Cuma günü saat 14:00'te Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları : ( Bilgisayarda) Daktilo sınavı)
BAŞVURU TARİHİ
Başvurular en geç 21 Mart 2019, Perşembegünü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuz (Rintheimer Str. 82, 76131, Karlsruhe) adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 08.30 - 16.30 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.
SINAV YERİ
Yazılı Sınav: T.C Karlsruhe Başkonsolosluğu, Rintheimer Str. 82, 76131, Karlsruhe
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu, Rintheimer Str. 82, 76131, Karlsruhe
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