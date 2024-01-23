Haberler Gündem KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024 | 10 bin TL Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Başarılı öğrencilere ödeniyor! 10 bin TL Başarı Teşvik Programı başvurusu ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre asgari ücretin yüzde 60'ı ifade edildiği için bu miktar 10 bin 200 TL'ye tekabül ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek sağlanacağını duyurdu. 19 Ocak'ta karnelerini alan öğrencilerin gözü 10 bin TL Başarı Teşvik Programı başvuru detaylarına çevrildi. İşte Takdir-Teşekkür alan öğrencilere 10 bin TL Başarı Teşvik Programı ödeme detayları... Habertürk Giriş: 23.01.2024 - 19:06 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:06 facebook

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." açıklamalarında bulunurken gözler "10 bin TL başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Takdir-Teşekkür Karne Hediyesi başvuru detaylarına ilişkin merak edilenler...

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BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR? BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda dereceye giren öğrenciler için açıklama yapmıştı. ''Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.''

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TAKDİR TEŞEKKÜR ALANLARA DEVLET DESTEĞİ VAR MI, VERİLECEK Mİ? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan devlet desteğinin takdir teşekkür alan öğrencileri kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu sene Başarı Teşvik Programı başvuru tarihi ve ödemeleri ile ilgili de herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı ile ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." açıklamalarında bulunurken gözler "10 bin TL başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Takdir-Teşekkür Karne Hediyesi başvuru detaylarına ilişkin merak edilenler...

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR? BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda dereceye giren öğrenciler için açıklama yapmıştı.

''Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.''

TAKDİR TEŞEKKÜR ALANLARA DEVLET DESTEĞİ VAR MI, VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan devlet desteğinin takdir teşekkür alan öğrencileri kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu seneBaşarı Teşvik Programıbaşvuru tarihi ve ödemeleri ile ilgili de herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı ile ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." açıklamalarında bulunurken gözler "10 bin TL başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Takdir-Teşekkür Karne Hediyesi başvuru detaylarına ilişkin merak edilenler...

Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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