İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karne heyecanı için geri sayım başladı. Sene sonunda karne not ortalamalarına göre Takdir Belgesi mi Teşekkür Belgesi mi alacağını merak eden öğrenciler Takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takdir teşekkür yönetmeliği ile merak edilen soruları yanıtlandırdı.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre sene sonu karne not ortalaması 70,00 – 84,99 puan aralığında olan öğrenciler teşekkür belgesi ile 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olan öğrenciler ise takdir belgesi ile ödüllendirilir.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne not ortalaması hesaplanırken önce tüm dersler için tek tek ortalama puan çıkarılır.

Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.

Tüm dersler için aynı işlem uygulanır. Ardından Tüm derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.

Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.

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