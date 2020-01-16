Karneler saat kaçta verilecek? Karneler ne zaman alınacak? soruları öğrenci ve velilerin gündeminde. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarın yarıyıl tatiline başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da bir okulda karne dağıtım törenine katılacak. İşte karnelerin verileceği saat ve detaylar...

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?

17 Ocak Cuma günü karneler okullarda saat 9 ila 11 arasında verilirken, öğlenci olan öğrenciler için saat 10-12 arasında verilecek. Fakat bazı okulların karneleri dağıtacağı saat farklılık gösterebilir. Dolayısıyla öğrenci ve velilerin okul yönetimleri ve öğretmenlerle iletişime geçmesi gerekiyor.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

KARNE ÖDÜLÜNÜN SINIRLARININ İYİ BELİRLENMESİ ÖNERİSİ

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu, yaklaşan sömestir tatili öncesi çocuklara verilecek ödülün sınırlarının iyi belirlemek gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ataoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayacak yarıyıl tatili öncesi ailelerin çocuklarının sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmaları gerektiğini belirtti. "Çocukların başarısızlıklarının nedenlerini araştırıp çözümü konusunda da rehber öğretmenlerle iş birliği yapmak gerekir." diyen Ataoğlu, "Ne kızmak, ne üzülmek, ne öfkelenmek ne de eleştirmek bir faydası olmuyor. Sorunu ortaya koyup 'Niye olmuyor?' Eksik olan ne? Bu sorunu tespit ettikten sonra 'Bunun için ne yapabiliriz?' diye arayış içinde olmaları lazım. Bu arayışı da en kolay okuldaki rehber öğretmenleriyle beraber yaparak çözüm yolu üretebilirler." ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Bakanlığının ara tatil uygulamasının doğru olduğuna değinen Ataoğlu, uygulamanın psikolojik açıdan sürekliliği kırarak arada yeni şeyler arama, yeni bir heyecan, ivme ve motivasyon kazandırmada faydalı olacağını belirtti.

"ÖDÜLSÜZ ÖĞRENME OLMAZ"

Başarılı çocuklara verilecek ödüllerin düzeyine dair görüşlerini dile getiren Ataoğlu, insan biyolojisinin ödüle ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Ataoğlu, ödülsüz öğrenme olmadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her öğrendiğimizin, davranışımızın altında ya ödül ya da cezalandırma vardır ama zihnimizi açan öğrenme şekli, ödülle öğrenmedir. Cezayla korkutarak öğrenme zihnimizi kapatır. Sınırlı öğrenmeler yaratır. Ödülle öğrenme zihnimizi daha çok açar, daha çok katmanlar oluşturur. Ödülle öğrenmenin iyi tarafı, insanda gittikçe artan bir istek oluşturur. O yüzden mutlaka bir ödül olacaktır. Ödülün sınırlarını iyi belirlemek lazım. Aşırı ödül kişide hak etmediği bir şeyi öğretir ki bu da daha sonra doyumsuzluklara ve olumsuzluklara yol açar. Yeni şeyler yapma isteğinin de önünü kapatır. Vereceğimiz ödül, içinde bulunduğumuz sosyal ve kültürel değerlere uygun olarak, ne aşırı ne de az olarak ihtiyaç kadar bir ödül içinde olması gerekiyor."

Çocukların sömestir tatilinde aile büyükleriyle bir araya gelmelerinin uygun olabileceğini anlatan Ataoğlu, en çok da kendi yaşıtlarıyla ve yeniliğe açık bir birliktelik içinde olmaları gerektiğini bildirdi. Ataoğlu, Bakanlığın ara tatil uygulamasıyla çocukların dinlenme sürelerinin artmasının başarıyı getireceğini dile getirerek, "Tek düzeliğe ve alışılmışlığa bir ara veriyorsun. Bu arada yeni şeylere yöneliyorsun. Yeni beceriler, ilgi alanları, kazanımlar, davranışlar öğreniyorsun. Bunlar zihnimizde oluşan yeni alanlarla heyecanlarla birlikte tekrar okula devam ettiğin zaman o zihnimizdeki dinlenmişlik okulun tek düzeliğini devam ettiren aynı şeylerin aradaki kırılması dinlenmiş bir zihin ve okula tekrar başlama isteğinin tekrar artması olarak geri dönecektir. Bu da tekrar odaklanmada, istekte, öğrenmede çocukların motivasyonunu artırır ve isteklerini çoğaltır." diye konuştu.