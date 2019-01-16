2018 - 2019 eğitim döneminde mola 18 Ocak Cuma günü öğrencilere dağıtılacak karnelerle başlayacak. Karne günleri okullarda ders olmuyor. Bu yüzden öğrenciler karnelerin saat kaçta verileceğini araştırıyor. İşte karnelerin verileceği saate dair detaylar...

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

18 Ocak Cuma günü karneler okullarda saat 9 ila 11 arasında verilirken, öğlenci olan öğrenciler için saat 10-12 arasında verilecek. Fakat bazı okulların birinci dönem karneleri dağıtacağı saat, okul yönetimi tarafından belirlenen saatlere göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla öğrencilerin karneler dağıtılmadan bir gün önce ilgili yöneticilere veya öğretmenlere danışması gerekiyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

KARNE ALAN ÇOCUKLARA NASIL DAVRANILMALI?

Karne alan çocukların psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkilemeden nasıl yaklaşılması gerektiği hep merak konusudur. Çocukların kaygı bozukluğu yaşamaması, akademik motivasyonunun bozulmaması, çocuk ile arada rüşvet ilişkisinin gelişmemesi, çalışma alışkanlıklarının olumsuz yönde etkilememesi, zayıf benlik saygısı geliştirmemesi hatta uzun vadede depresyona girme riski yaşamaması adına karne sürecinin dikkatle ele alınması gerektiğine dikkat çeken Uzman Psikolog Pınar Hocaoğlu, İyi ve kötü karneye ailelerin yaklaşımları nasıl olmalı konusunda bilgi verdi.

- Karnede sadece ders notuna odaklanmayın

- Kendisinin yetersiz olduğu mesajını vermeyin

- Çocuğun anne ve babasına layık olmadığını hissettirecek cümleler kurmayın!

- Abartılı hediyeler almayın

- Arkadaşlarının karnesiyle kıyaslamayın

KÖTÜ KARNEYE YAKLAŞIM

Elinizde kötü bir karne var ise öncelikle çocuğun bir yıllık eğitim sürecindeki durumu, çevresel koşulları, motivasyonu ve öğrenme süreçleri iyi değerlendirilmelidir. Karne sadece çocuğun ne kadar başarılı olduğunu göstermemekle birlikte, ailenin çocuğuna çalışma bilincini ne kadar aşılayabildiğini de göstermektedir. Bu noktada karne aile içinde kendini değerlendirebileceği bir ölçüttür. Anne ve babanın çocuğa çalışma konusunda ne kadar örnek olduğu, destek verdiği, ilgili olduğu, çocuğun çalışabilmesi adına sağlıklı bir aile ortamı verip veremediği ile ilgili bilgileri de vermektedir. Kişisel değerlendirme yapıldıktan sonra çocuğun öğretmenleri ile görüşmek, çocuk ile ilgili geri dönüşleri almak, çocuğun başarısını etkileyen faktörleri keşfedebilmenizde yardımcı olacaktır. Çocuğun çalışma alışkanlıklarının gözden geçirilmesi, eksik olduğu konuların belirlenmesi sonraki öğrenme süreci için fayda sağlayacaktır. Eksik olduğu düşünülen ya da iyi öğrenilmediği fark edilen konular yaz tatilinde yeniden ele alınabilmektedir. Fakat unutulmaması gereken çocuğun dinlenmeye ve tatilin tadını da çıkarmaya ihtiyacı olduğudur. Bu nedenle çalışmalar okulların açılmasına yakın aralıkta ve minimal düzeyde planlanmasıdır. Yaz programının çocuk ile beraber hazırlanması, çocuk – ebeveyn arasındaki ilişkiyi pekiştirirken, kötü karnenin bir sonuç değil, süreç olarak değerlendirilmesini sağlar.