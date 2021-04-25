'Onların açıklaması beni bağlamıyor' 0:00 / 0:00

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi Türkiye'de her kesim tarafından kınandı. Anadolu Ermenisi ressam Karolin Fişekçi'nin bu konudaki görüşleri şöyle; "Soykırım" tanımlamasıyla örtüşmese de tarihte bir dram yaşanmış. Bu konu siyasetçi polemiklerine malzeme yapılarak ucuzlatılmamalı. Sonuçta yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti'nden önce idi. Bu yaşanan acıları sömürmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu konu senelerdir siyasette bir koz unsuru idi. Gerçek hayatlar ve hikâyeler üzerinde siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Anadolu Ermenisi bir aileden gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ABD ya da Fransa gibi ülkelerin açıklamaları beni bağlamıyor."