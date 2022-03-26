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Ticari araç üreticisi Karsan, İtalya’da ilk kez Cagliari Belediyesi’ne 4 adet e-ATAK teslimatını gerçekleştirecek olmasının yanı sıra, Roma merkezli kamu alım hizmeti veren Consip firması ile de 80 adetlik e-ATAK anlaşmasına imza attı ve şimdiden bu anlaşma kapsamında 7 farklı operatörden toplam 38 adet e-ATAK siparişi aldı.

2021 yılında Karsan’ın Almanya, Portekiz, Fransa, Lüksemburg, Bulgaristan ve Hırvatistan gibi büyüyen pazarlarda önemli teslimatlara imza attığını vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, "2021 yılında İtalya’da da 80 adet e-ATAK için Consip ile çerçeve bir anlaşma yaptık ve ilk 38 adetlik siparişleri de şimdiden aldık. Ayrıca İtalya’da ilk kez Cagliari Belediyesi’nin 4 adetlik elektrikli araç ihalesini e-ATAK ile kazandık ve bu yıl teslimatını yapacağız. İtalya bizim için elektrikli araçlarımızla büyümeyi hedeflediğimiz en önemli odak pazarlarımızdan biri. Şu ana kadar aldığımız toplam 42 adetlik elektrikli e-ATAK siparişi de bu pazarda büyümenin ilk adımları. 2022 yılı bizim için, elektrikli modellerimizle yeni ihracat pazarlarına gireceğimiz ve iki kat büyüme yakalayacağımız bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

Bu yıla ilişkin hedeflerine değinen Baş, “Elektrikli araçlarda en az iki kat büyümek istiyoruz. Pazarın tümüne hitap ediyoruz ve pazarın ilk beş oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.