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HaberlerOtomobil

Karsan’dan otomotive özel kredi açıklaması

HABERTURK.COM

Kamu bankaları otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ticari araç pazarının son 8 ayda ortalama yüzde 50 daraldığını hatırlatarak, “Türkiye iyi bir ticari araç üreticisi. Kamu bankalarının Türkiye’de üretim yapan markalarla yaptığı söz konusu işbirliği, son 3 ayda iç pazara önemli ölçüde hareketlilik getirecektir. Finansmana ulaşmada zorluk yaşayan ticari araç müşterilerinin son 3 ayda satın almaya yöneleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca yüzde 0,49-0,69 faiz uygulaması iç pazarda ticari araçlar için kaldıraç olacaktır” dedi.

karsan

Kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Türkiye’de üretim yapan otomotiv markalarını için özel taşıt kredisi paketleri hazırladı.

Bu kapsamda, otomotiv markalarıyla işbirliği gerçekleştiren kamu bankaları yüzde 0,49 - 0,69 faiz aralığında özel bir faiz uygulayacak. Bankalarla işbirliği gerçekleştiren markalar arasında, Bursa’da yer alan fabrikasında ticari araç üretimi gerçekleştiren yerli üretici Karsan da bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, ticari araç pazarının son 8 ayda ortalama yüzde 50 daraldığını hatırlattı. Muzaffer Arpacıoğlu, “Türkiye çok önemli bir ticari araç üreticisi. Kamu bankalarının Türkiye’de üretim yapan markalarla yaptığı söz konusu işbirliği, son 3 ayda iç pazara önemli ölçüde hareketlilik getirecektir. Finansmana ulaşmada zorluk yaşayan ticari araç müşterilerinin son 3 ayda satın almaya yöneleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca, yüzde 0,49-0,69 faiz uygulaması iç pazarda ticari araçlar için kaldıraç olacaktır” dedi.

SON TARİH 31 ARALIK 2019

3 bankadan yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-120 bin TL arasında 30-60 ay için yüzde 0,49-0,69 faiz uygulayacak. Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek. Kampanya ise 01 Ekim 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak.

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