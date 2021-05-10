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Karşılığı olan çekler tahsil edilebilecek

Çeklerin mayıs ayında ibraz edilemeyeceğine ilişkin düzenleme değiştiriliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan yasa teklifinde yeni bir düzenleme yapılıyor.

Karşılığı olan çekler tahsil edilebilecek

Teklife göre, ibraz süresinin son gün 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar duracak. Bu çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme yapılacak. Çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise karşılıksızdır işlemi yapılmayacak. Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilecek.

Daha önce çıkan çekle ilgili yasal düzenlemeye rağmen, yeni kanun yürürlüğe girinceye kadar yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak. Teklifin gerekçesinde tereddütlerin giderilmesinin amaçlandığı belirtildi.

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