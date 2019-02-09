Kartal'da çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tuzla'daki programının ardından enkaz bölgesine geçti. Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Çalışmalar devam ediyor görüyorsunuz. Hastanede bir ziyaret yapacağız. Buradan almamız gereken bir çok ders var. Buna görede gerek başsavcımız, gerek bilirkişi heyetleri, bütün bakan arkadaşlarım incelemelerini yapıyor. Değerlendirmemizi yapacağız. Atılması gereken adımları kararlı bir şekilde atacağız" dedi.

Erdoğan, yaralıları hastanede ziyaret edecek. Enkazın altında sağ olarak çıkarılan 14 kişiden birinin hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.