Kartal'da gaz beton yüklü kamyon 2 katlı binaya girdi: 1 yaralı

Kamyonun çarptığı binanın bitişiğinde oturan Orhan Demir ise "Şoförün dediğine göre firen tutmamış. Geldiğimde kimse yoktu. Ben müdahale etmek istedim yapabileceğim bir şey değildi. Yan binada oturuyorum. Deprem oldu zannettim. Çıktım her yer duman olmuş. Evden kimse yaralanmamış. Oturma odasına çarpmış" diye konuştu.