Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-2 mağlup ederek puanını 77'ye yükseltti.

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşılaşmasında alınan 4-1'lik galibiyette payı bulunan Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Aboubakar üçlüsü Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Trabzonspor'la golsüz sona eren maçın ardından 2'si hükmen olmak üzere 7 maçtan da galibiyetle ayrıldığı bu süreçte Atakaş Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep FK (Hükmen), Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Beşiktaş son 4 maçta 3 golün altına düşmedi

Kasımpaşa karşısında taraftarlarına 3 gol sevinci yaşatan Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 12 puan toplarken rakiplerine en az 3 gol attı.

Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eren HangiKredi Ümraniyespor maçından sonra oynadığı 4 maçta Galatasaray ve Antalyaspor'u 3-1, Adana Demirspor'u 4-1, Kasımpaşa'yı da 5-2 mağlup etti.

Siyah-beyazılar bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.