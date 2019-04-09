31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti’nin tutanaklarda usulsüzlük yapıldığı yönünde itirazları üzerine İstanbul’un 39 ilçesinin bazılarında geçersiz oylar, bazılarında ise oyların tamamı sayılıyor.



KARTAL’DA YSK SİSTEMİNE GİRİŞLERDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; bu kapsamda, ‘tutanaklarda usulsüzlük mü var’ sorusu sıkça tartışılırken Kartal’da oy birleştirme tutanağını YSK sistemine girerken usulsüzlük yaptığı iddia edilen görevliler hakkında sandık başkanının şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



KADIKÖY’DE “SAYIMLARDA USULSÜZLÜK” İDDİASI

Kadıköy’de ise sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddia edilen sandık görevlileri hakkında AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İDDİA EDİLEN SUÇLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “görevi kötüye kullanma” ve “seçim neticesini bozmak” suçundan Seçim Kanunu’nun 164. Maddesi kapsamında soruşturmalar yürütülüyor.



BAŞSAVCILIK BİLGİ İSTEDİ

Başsavcılık, bu iddialar üzerine İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarından ve veri girişi yapan kişilerin kimlik bilgileri ile oy sayım tutanaklarını istedi.