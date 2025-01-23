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        Haberler Dünya Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından Türkiye'ye taziye mesajları | Dış Haberler

        Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından Türkiye'ye taziye mesajları

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, yangın faciasının ardından Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:53
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        Türkiye'ye taziye mesajları
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        Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangın faciasının ardından Türkiye'ye başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor.

        Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan liderleri Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye’ye desteklerini ifade etti.

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        RUSYA'DAN TAZİYE MESAJI

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı göndermişti

        Putin mesajında, "Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerini kullanmıştı.

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        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaşmıştı.

        Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Kallas, "Alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu acılı anda Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.

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        YUNANİSTAN'DAN TAZİYE MESAJI

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlamıştı.

        Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bolu'da kayak merkezindeki trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yunanistan adına kurbanların ailelerine kalpten başsağlığı dilekleri iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye, Bolu'daki korkunç yangın ve trajik ölümlere ilişkin haberler bizi derinden üzdü. Acılı ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesi yer almıştı.

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